SAVICKI kolejny raz wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Jeśli marzycie o tym, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dodatkowo zakupić kilogramowy klucz do szczęścia - już w tym tygodniu obserwujcie charytatywne aukcje Allegro. Kluczyki do szczęścia to niezwykła biżuteria, dzięki której stale wspieramy akcje charytatywne, przekazując cały dochód z ich sprzedaży na wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy.

Kluczyki do szczęścia wykonywane są ze srebra i mają kilka różnych konfiguracji oraz możliwości wyboru koloru sznureczka. Wersje standardowe (mniejsze) dostępne są na stronie www.savicki.pl - kolekcja The Keys.